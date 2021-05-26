الأربعاء 26-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعتصام أمام السفارة الأمريكية بعمان - صور

%4.11 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأربعاء

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزير الخارجية الأمريكي يصل الأردن

ولي العهد يطمئن على الطفلتين ساره وفرح - فيديو

جلبة تحت القبة بعد مداخلة النائب أسامة العجارمة

ادارة الازمات : تطعيم ما يزيد عن ٧٨ الف مواطن اليوم

تكريم سائق تكسي أعاد 17 ألف درهم إماراتي

جمعية الفنادق لـ الوكيل : 50% نسبة إشغال فنادق البحر الميت في عطلة أمس

مشاجرة جماعية في عمان

الأربعاء، 26-05-2021 03:33 م

أوروبا: رفع مساعداتنا الإنسانية لفلسطين إلى أكثر من 34 مليون يورو

19_2021-637544582657936474-793


الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأوروبي، عن زيادة مساعداته الإنسانية المخصصة للفئات الأكثر ضعفا في فلسطين بمقدار 8 ملايين يورو ليصل بالتالي مجموع المساعدات المقرة هذا العام إلى 34.4 مليون يورو.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في بيان له اليوم الأربعاء، إن "التمويل الإضافي سيخصص لدعم الدمار الأخير في فلسطين، كما سيساعد في حماية الفلسطينيين الأكثر ضعفا، وتوفير المساعدة لإنقاذ الحياة ودعم الكرامة الإنسانية".

اضافة اعلان

وقال مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي، يانس ليناريتش: "بعد إعلان وقف إطلاق النار، أصبح الوصول العاجل للمساعدات الإنسانية أمرا حيويا، للتخفيف من معاناة العديد من أهالي الشهداء، لا شيء يمكن أن يعيد أرواح العديد من الشهداء جراء الصراع الأخير".

 

وأشار مكتب الاتحاد الأوروبي إلى أن "التمويل المعلن اليوم يشمل 8 ملايين يورو كمساعدات طارئة، و200 ألف يورو لدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تقديم المساعدة الفورية من خلال الخدمات الطبية الطارئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ويشمل أيضا 300 ألف يورو لدعم اللاجئين الفلسطينيين في مصر ومساهمة قدرها 500 ألف يورو من إيطاليا".

 

المصدر- روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60adf8d14c59b704c27cf6f6

تأجيل سفر نواب كويتيين في مهمة خاصة إلى تركيا

1044141761_0_246_2935_1833_1000x541_80_0_0_7657779be49f31d55cd43a2b141bd3fd

روسيا تناقش قضية قره باغ مع وزير الدفاع الأرمني

565656سيcopy

تركيا: 180 طائرة مسيرة تركية تؤدي مهامها في 4 دول

133-001213-digitization-education-saudi-arabia-kingdom-2030_700x400

السعودية: الإعلان عن التقويم الدراسي الجديد

60ae1a8d42360464614bcdb0

أوكرانيا تمنع شراء الكهرباء من روسيا حتى أكتوبر

fr-1-730x438

ماكرون يزور شرق أفريقيا لتطبيع العلاقات الثنائية

أخبار متعلقة
--1-1-1200x630-c-1

شاهد ..اشتباكات عنيفة بين متضامنين مع فلسطين ويهود في نيويورك

60a600f342360437b57eb111

وصول 8 مصابين فلسطينيين جدد لتلقي العلاج في مصر

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تبذل جهودا مضاعفة لوقف إطلاق النار في فلسطين

QJsOZ

شاهد | بايدن يهدد صحفيا بالدعس بعد ان سأله عن القضية الفلسطينية

1-1438367

رسالة مفاجئة من بايدن إلى نتنياهو حول وقف العدوان على غزة

5202115124627380142277

أميركا: بايدن يؤيد وقف إطلاق النار بغزة