أوروبا: رفع مساعداتنا الإنسانية لفلسطين إلى أكثر من 34 مليون يورو

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأوروبي، عن زيادة مساعداته الإنسانية المخصصة للفئات الأكثر ضعفا في فلسطين بمقدار 8 ملايين يورو ليصل بالتالي مجموع المساعدات المقرة هذا العام إلى 34.4 مليون يورو.



وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في بيان له اليوم الأربعاء، إن "التمويل الإضافي سيخصص لدعم الدمار الأخير في فلسطين، كما سيساعد في حماية الفلسطينيين الأكثر ضعفا، وتوفير المساعدة لإنقاذ الحياة ودعم الكرامة الإنسانية".

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وقال مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي، يانس ليناريتش: "بعد إعلان وقف إطلاق النار، أصبح الوصول العاجل للمساعدات الإنسانية أمرا حيويا، للتخفيف من معاناة العديد من أهالي الشهداء، لا شيء يمكن أن يعيد أرواح العديد من الشهداء جراء الصراع الأخير".

وأشار مكتب الاتحاد الأوروبي إلى أن "التمويل المعلن اليوم يشمل 8 ملايين يورو كمساعدات طارئة، و200 ألف يورو لدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تقديم المساعدة الفورية من خلال الخدمات الطبية الطارئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ويشمل أيضا 300 ألف يورو لدعم اللاجئين الفلسطينيين في مصر ومساهمة قدرها 500 ألف يورو من إيطاليا".

المصدر- روسيا اليوم