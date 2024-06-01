أوستن يتحدث عن مشاعره أثناء التواصل مع نظيره الصيني

الوكيل الاخباري- اعترف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم السبت بأنه "لا يشعر بالبهجة" أثناء التحدث مع نظيره الصيني دونغ جون.



وقال خلال كلمة ألقاها في قمة "حوار شانغريلا" في سنغافورة: "ليس كل الحوارات مبهجة، لكن من المهم أن نحافظ على التواصل مع بعضنا البعض".

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وأضاف أوستن أن واشنطن وبكين بحاجة إلى مواصلة العمل معا للحد من مخاطر "سوء التقدير وسوء الفهم".



وأضاف: "الحرب أو المعركة مع الصين في رأيي ليست وشيكة ولا حتمية".



والتقى الوزيران في سنغافورة، يوم الجمعة، في أول اجتماع عسكري على هذا المستوى بين مسؤولي البلدين منذ 18 شهرا، وذلك على هامش منتدى "حوار شانغريلا" الأمني، الذي يجمع قادة الدفاع من حول العالم سنويا.



روسيا اليوم