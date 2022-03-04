أوكرانيا: اشتعال النيران بأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وأمريكا تؤكد سلامتها

الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية، دميترو أورلوف، في منشور على الإنترنت، إن النيران اشتعلت في محطة زابوريجيا للطاقة النووية القريبة، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بعد هجوم للقوات الروسية. اضافة اعلان





ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن المتحدث باسم محطة زابوريجيا أندريه توز، قوله: "تعلن محطة زابوريجيا للطاقة النووية عن تهديد نووي بسبب قصفها بالأسلحة الثقيلة الروسية".



وفي وقت سابق ليلة الجمعة، أكد أورلوف، أن رتلا من القوات الروسية اتجه في ساعة متأخرة من مساء الخميس، صوب محطة زابوريجيا للطاقة النووية القريبة، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.



وكانت السلطات الأوكرانية ذكرت أيضا، أن القوات الروسية تكثف جهودها للاستيلاء على المحطة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، وأنها دخلت إنرجودار بالدبابات.



وقال أورلوف، في منشور على الإنترنت: "يمكن سماع طلقات مدوية في البلدة".



واستولت روسيا بالفعل على محطة تشرنوبيل الخارجة عن الخدمة، على بعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة الأوكرانية كييف.



وقال أنطون هيراشينكو، مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، في منشورات على الإنترنت، الخميس، إن القوات الروسية فتحت النار في بلدة إنرجودار الأوكرانية المجاورة لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بعد دخولها في دبابات.



وقال في وقت سابق إن القوات الروسية تكثف جهودها للسيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا. ويعيش عمال المحطة في بلدة إنرجودار القريبة.

وأعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم، الجمعة، أن مفاعلات محطة زابوروجيه الأوكرانية محمية بمنشآت احتواء قوية، وأكدت أنه لم يتم تسجيل ارتفاع في معدل الإشعاع.



وقالت الوزارة في تصريح صحفي: "فعلنا فريق الاستجابة للحوادث النووية ونراقب الأحداث بمحطة زابوريجيه الأوكرانية"، كما أجريت مشاورات مع البنتاغون حول الحريق الذي اندلع بساحة محطة الطاقة النووية في أوكرانيا.



وقبل ذلك صرح البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع مسؤول في الأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية للاطلاع على تطورات الوضع بمحطة زابوروجيا.



وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم المكتب الصحفي لمحطة الطاقة النووية أن حريقا اندلع في أراضي المحطة، ولم تكن هناك تغييرات إشعاعية.



وأظهرت لقطات من كاميرا المراقبة في المحطة تصاعد الدخان، كما أعلن جهاز الطوارئ الأوكراني أن الحريق وقع خارج محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، وتم إيقاف تشغيل إحدى وحدات الطاقة في المحطة.



