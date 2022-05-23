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الإثنين، 23-05-2022 03:12 م

أوكرانيا.. السجن مدى الحياة لجندي روسي أدين بارتكاب جريمة حرب

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الوكيل الاخباري- أصدرت محكمة أوكرانية، يوم الاثنين، حكما بالسجن مدى الحياة على جندي روسي؛ لإدانته بقتل مدني أُعزل في أول محاكمة على جرائم حرب وقعت خلال الغزو الروسي، الذي بدأ في 24 شباط/ فبراير الماضي.

وأقر فاديم شيشيمارين، وهو قائد دبابة يبلغ من العمر 21 عاما، بالذنب في قتل أولكسندر شيليبوف (62 عاما) في قرية تشوباخيفكا بشمال شرق أوكرانيا، في 28 شباط/ فبراير، بعد أن تلقى أمرا بإطلاق النار عليه.

وقال القاضي سيرهي أجافونوف، إن شيشيمارين نفذ ”أمرا إجراميا“ صدر عن جندي أعلى منه رتبة وأطلق عدة أعيرة نارية من سلاح آلي على رأس الضحية.

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وتابع المتهم، مجريات القضية، صامتا من داخل قفص زجاجي في قاعة المحكمة ولم تبد عليه أي مشاعر لدى النطق بالحكم.

وللقضية أهمية رمزية كبيرة في أوكرانيا التي اتهمت روسيا بارتكاب ”أعمال وحشية بحق المدنيين“ خلال الغزو، وقالت إنها رصدت أكثر من عشرة آلاف جريمة حرب محتملة.

ونفت روسيا استهداف المدنيين أو الضلوع في جرائم حرب.

 

إرم

 




 

 


 

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