أوكرانيا: القوات الروسية تحاول تطويق كييف

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان الجمعة، إن القوات الروسية تحاول تطويق العاصمة الأوكرانية، كييف، لافتة إلى أن القوات الروسية تم "ايقافها" في منطقة ماكاروف على بعد 60 كيلومترا عن العاصمة.

اضافة اعلان



وأضافت الوزارة في بيانها الذي نقلته شبكة (سي ان ان)، أن القوات المسلحة الروسية استنفدت معظم احتياطاتها التشغيلية وبدأت "الاستعدادات لنقل قوات وموارد إضافية من المنطقتين العسكريتين الجنوبية والشرقية".



ووفقًا لمفتشية تنظيم الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية، احتلت القوات الروسية محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا بعد اندلاع حريق في المنشأة في وقت مبكر من اليوم الجمعة.



