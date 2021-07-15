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الخميس، 15-07-2021 01:48 م

أوكرانيا تتسلم أول طائرة مسيرة تركية من طراز بيرقدار تي بي 2

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الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الأوكرانية عن تسلم قواتها البحرية، أول طائرة مسيرة هجومية من طراز "بيرقدار تي بي 2" من تركيا.

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وذكر وزير الدفاع الأوكراني، أندريه تاران، في بيان نشر، اليوم الخميس، على صفحة وزارته في "فيسبوك"، أن كييف تجري حاليا الاختبارات النهائية للطائرة المسيرة التركية في قاعدة مرابطتها.

 

وتابع تاران، أن هذا السلاح سيتيح للجيش الأوكراني "المراقبة والغطاء لسواحل ومياه البحر الأسود وبحر آزوف والقدرة على ضرب أهداف بحرية سطحية وبرية للعدو بوسائل عالية الدقة".


وسبق أن أعلنت كييف، أن العقد الذي أبرمته مع أنقرة بشأن اقتناء هذه الطائرات المسيرة، يهدف إلى "ردع روسيا وحماية الأراضي الأوكرانية".


من جانبه، صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بأن أنقرة تبيع هذه الطائرات المسيرة إلى أوكرانيا دون شروط مسبقة، مشددا على أن الصفقة ليست موجهة ضد روسيا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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