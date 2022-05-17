الثلاثاء 17-05-2022
الوكيل الاخباري
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أوكرانيا تتطلع لزيادة صادرات الحبوب بعد تخفيف بولندا القيود على الحدود

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الثلاثاء، 17-05-2022 08:57 م

أوكرانيا تتطلع لزيادة صادرات الحبوب بعد تخفيف بولندا القيود على الحدود

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الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن بولندا ستخفف الضوابط الصحية وتزيد أعداد المفتشين، في محاولة لزيادة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها بعد توقيع اتفاق بين البلدين المتجاورين.

واكدت وكالة فرانس 24، ان أوكرانيا، وهي من أكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم، اضطرت بسبب الحرب وإغلاق الموانئ، إلى إرسال الشحنات عبر حدودها الغربية معتمدة على السعة المحدودة للقطارات والموانئ الصغيرة على نهر الدانوب.

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