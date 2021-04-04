الأحد 04-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

طبيب ينضم إلى قافلة شهداء الواجب - شاهد

أسعار الذهب الأحد 4/4/2021

المغرب يعرب عن تأييده لقرارات الاردن لضمان أمنه واستقراره

معهد الإعلام يبدأ باستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الماجستير إلكترونيا

جلسة لمجلس الأمة اليوم

لبنان :نقف إلى جانب الأردن بوجه ما يؤثر على أمنه واستقراره

وفيات الأحد 4/4/2021

مدير برنامج المطاعيم لـ برنامج الوكيل : خطة لتوسيع قاعدة اعطاء المطاعيم ضد كورونا

الكويت: 900 مليون دولار لتنظيف تلوث نفطي من زمن الغزو العراقي

الأحد، 04-04-2021 11:42 ص

أوكرانيا تعلن إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الناتو

6069668642360473f0239c42


الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأوكراني، إن مناورات عسكرية مشتركة ستبدأ في غضون بضعة أشهر مع قوات حلف شمال الأطلسي.

اضافة اعلان
 

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية في بيان عبر "فيسبوك" إن التدريبات سيشارك فيها أكثر من ألف عسكري من خمس دول أعضاء في حلف الأطلسي، وستجري في غضون بضعة أشهر، دون ذكر موعد بدء التدريبات على وجه الدقة ومكانها.

وأبدى حلف شمال الأطلسي قلقه الخميس الماضي بشأن ما وصفه بـ" تعزيز عسكري روسي كبير بالقرب من شرق أوكرانيا"، بعد أن حذرت روسيا من أن تصعيدا خطيرا في الصراع في منطقة دونباس الأوكرانية يمكن أن "يدمر" أوكرانيا.

وقال الكرملين يوم الجمعة إن أي نشر لقوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا سيؤدي إلى مزيد من التوترات بالقرب من حدود روسيا ويجبر موسكو على اتخاذ تدابير إضافية لضمان أمنها.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
اندوووو

فاجعة صيادي أسماك إثر تصادم مركبين في اندونيسيا

2021-03-28T100403Z_1811002230_RC2AKM9DC1BX_RTRMADP_3_EGYPT-SUEZCANAL-SHIP

بعد موجة سخرية.. سائق حفار تعويم السفينة الجانحة يتحدث عن خطورة العملية

1-27

رئيس الوزراء العراقي يزور الإمارات اليوم

حشيش

ضبط عصابة الزوارق بين المغرب وإسبانيا

مومياوات

مصر تبهر العالم بموكب المومياوات الفرعونية الذهبية

606952454c59b74550474bd7

البحرية التركية تنفذ تمرينا مشتركا مع الناتو

أخبار متعلقة
606952454c59b74550474bd7

البحرية التركية تنفذ تمرينا مشتركا مع الناتو

605dc8302587e

خروج عدد من عربات قطار ركاب عن السكة في أوكرانيا

161384176489747900

الناتو يتهم روسيا بـ العدوانية