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الأربعاء، 23-02-2022 12:55 م

أوكرانيا تعلن حالة الطوارئ

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الوكيل الإخباري-أكد سكريتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أليكسي دانيلوف، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي أمر بفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد باستثناء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

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وصرح دانيلوف أثناء موجز صحفي بأن حالة الطوارئ تفرض اعتبارا من اليوم الأربعاء لمدة 30 يوما مع إمكانية تمديدها كي تصل مدتها إجمالا 60 يوما.


وأوضح أن الإجراءات المتبعة بموجب حالة الطوارئ ستختلف في مناطق مختلفة وستكون أكثر شدة عند حدود روسيا وبيلاروس، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن تعزيز إجراءات حماية النظام العام مع إمكانية فرض قيود على حركة النقل وتفتيش وسائل النقل وفحص وثائق أفراد.


وتعهد سكرتير مجلس الأمن بأن هذه الخطوة لن تؤثر تقريبا على حياة المدنيين، قائلا إن هذا القرار يأتي بهدف ضمان أمن الدولة و"كأحد وسائل الرد على الخطوات الروسية".


وأشار دانيلوف إلى أن الحكومة ستفرض حالة الأحكام العرفية فورا عند الضرورة، لكن قرارا بهذا الشأن لم يتخذ بعد، مرجحا أيضا إمكانية فرض حظر التجوال في مناطق معينة إذا اقتضى الأمر ذلك.


ويأتي ذلك على خلفية قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس، محملا كييف المسؤولية عن انهيار اتفاقات مينسك.

 

روسيا اليوم

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