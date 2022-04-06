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الأربعاء، 06-04-2022 04:27 م

أوكرانيا تعلن خسائر روسيا في الحرب

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الوكيل الإخباري - اعلنت أوكرانيا عن مقتل أكثر من 18 ألف جندي روسي وتدمير 684 دبابة منذ بداية الحرب.

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وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل حوالي 18 ألفًا و600 جندي روسي، وتدمير 684 دبابة و150 طائرة منذ بداية الحرب وحتى اليوم الأربعاء.

 

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، إن "إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي بين 24 شباط و6 نيسان الحالي، بلغ حوالي 18 ألفًا و600 شخص، و684 دبابة و1861 مركبة قتالية مدرعة، و332 من الأنظمة المدفعية و107 من أنظمة الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ و55 من أنظمة الدفاع الجوي و150 طائرة و135 مروحية و1324 مركبة و7 سفن وقوارب و76 خزان وقود و94 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي و25 وحدة من المعدات الخاصة و4 أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى".

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