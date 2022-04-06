أوكرانيا تعلن خسائر روسيا في الحرب

الوكيل الإخباري - اعلنت أوكرانيا عن مقتل أكثر من 18 ألف جندي روسي وتدمير 684 دبابة منذ بداية الحرب.

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وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل حوالي 18 ألفًا و600 جندي روسي، وتدمير 684 دبابة و150 طائرة منذ بداية الحرب وحتى اليوم الأربعاء.