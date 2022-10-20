أوكرانيا تعلن مجددا حالة التأهب الجوي

الوكيل الإخباري - أعلنت أوكرانيا اليوم الخميس حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد حسبما أفادت وسائل إعلام أوكرانية .

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وأكدت الإدارات العسكرية الإقليمية في معظم مناطق أوكرانيا، صحة المعلومات حول حالة التأهب الجوي فيها.



وبحسب موقع روسيا اليوم "أر تي" الإخباري، أوضحت تقارير احتمال إطلاق صواريخ من منطقة البحر الأسود ومسيرات انتحارية من المناطق المتاخمة للحدود.



وبدأت القوات الروسية بشن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في أنحاء أوكرانيا في 10 تشرين الأول الحالي بعد يومين من التفجير الذي استهدف جسر القرم .



وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أوضح في 18من الشهر الحالي ان 30 بالمئة من محطات الطاقة دمرت، مسببة انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي.

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