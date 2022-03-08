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الثلاثاء، 08-03-2022 03:27 م

أوكرانيا تُعلن مقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي

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الوكيل الإخباري - أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي على أراضيها إلى أكثر من 12 ألف خلال المعارك الدائرة منذ قرابة أسبوعين.

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جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة هيئة أركان الجيش الأوكراني، موضحا البيان أن الجيش الأوكراني تمكن من قتل أكثر من 12 ألف جندي روسي وإسقاط 48 طائرة روسية و80 مروحية وتدمير 303 دبابات و 1036 مدرعة و120 مدفعية.


وأضاف أن الجيش الأوكراني دمر أيضا 27 منظومة دفاع جوي و56 راجمة صواريخ و474 مركبة و60 عربة وقود و7 طائرات مسيرة و3 زوارق سريعة خفيفة.


وأطلقت روسيا، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

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