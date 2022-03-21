أوكرانيا تعلن مقتل نحو 15 ألف جندي روسي على أراضيها

الوكيل الإخباري-أعلنت أوكرانيا، الإثنين، ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي على أراضيها إلى نحو 15 ألفا خلال المعارك المستمرة منذ بدء التدخل العسكري أواخر فبراير/ شباط الماضي.



جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة هيئة أركان الجيش الأوكراني، حول خسائر القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى 21 مارس/ آذار الجاري.

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وأوضح البيان أن الجيش الأوكراني تمكن من قتل نحو 15 ألف جندي روسي، وأسقط 97 طائرة و121 مروحية، فضلا عن تدمير 498 دبابة و1535 مدرعة.

كما ذكر أن الجيش الأوكراني دمر 240 مدفعية و45 منظومة دفاع جوي و80 راجمة صواريخ و969 مركبة و60 عربة وقود و24 طائرة مسيرة و3 زوارق سريعة.



وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.



وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

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