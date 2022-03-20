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الأحد، 20-03-2022 01:16 م

أوكرانيا تعلن مقتل 115 طفلا منذ بداية الحرب

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الوكيل الإخباري-أعلنت أوكرانيا مقتل 115 طفلا وإصابة 140 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية بالبلاد.

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وبحسب بيان النيابة العامة الأوكرانية، الأحد، تسبب القصف الروسي بأضرار في 489 مؤسسة تعليمية بينها 69 تدمرت بشكل كامل.


ولم يصدر تعليق من الجانب الروسي بعد بالخصوص، كما لم يتسن التأكد من الرواية الأوكرانية من مصادر مستقلة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.


وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

 

الاناضول

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