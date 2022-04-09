أوكرانيا تعلن مقتل 19 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب

الوكيل الإخباري-أعلنت أوكرانيا أن روسيا خسرت 19 ألفا و100 جندي و151 طائرة و136 مروحية و705 دبابات خلال الحرب بين الجانبين.



جاء ذلك في بيان لرئاسة الأركان الأوكرانية، السبت، حول خسائر الجيش الروسي بين 24 فبراير/شباط و9 نيسان/أبريل.



وأفاد البيان أنه "تم قتل 19 ألفا و100جندي من الجيش الروسي، وتدمير 151 طائرة و136 مروحية و705 دبابات".



وأشار أيضا إلى تدمير 1895 عربة مدرعة، و335 مدفعية، و108 راجمات صواريخ، و55 منظومة دفاع جوي.



كما لفت إلى خسارة الجانب الروسي، 1363 مركبة، و7 سفن وقوارب سريعة، و76 صهريج وقود، و112 طائرة مسيرة.



ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي بخصوص بيان الأركان الأوكرانية، كما لم يتسن التأكد من الرواية الأوكرانية من مصادر مستقلة.





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الأناضول