أوكرانيا تعلن مقتل 225 طفلا منذ بدء الهجمات الروسية

الوكيل الإخباري-أعلنت النيابة العامة الأوكرانية، الأحد، مقتل 225 طفلا وإصابة 413 جراء الهجمات الروسية.

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وذكرت النيابة العامة في بيان أن 1635 مؤسسة تعليمية تضررت جراء القصف الروسي، بينها 126 دمرت بالكامل.



وأضافت أن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل 225 طفلا وإصابة 413 منذ انطلاق الهجوم الروسي على البلاد.



ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي على بيان النيابة الأوكرانية.



وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا في سيادتها".

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