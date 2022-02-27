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الأحد، 27-02-2022 04:42 م

أوكرانيا تغلق المنافذ على حدودها مع روسيا وبيلاروس وترانسنيستريا

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الوكيل الإخباري-أعلنت هيئة الحدود الأوكرانية إغلاق حدود البلاد مع كل من روسيا وبيلاروسيا وأراضي "جمهورية ترانسنيستريا" غير المعترف بها في مولدوفا اعتبارا من يوم الاثنين.

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وجاء في بيان للهيئة نشر على صفحتها في "فيسبوك" اليوم الأحد أن المنافذ مع روسيا وبيلاروس "الجزء الوسطي من الحدود الأوكرانية المولدوفية" تغلق بشكل "مؤقت".


كما أكد البيان أن إمكانية دخول المواطنين الأوكرانيين إلى أراضي البلاد سيتم ضمانها.


ويأتي إعلان هيئة الحدود عن إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المذكورة على خلفية العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا منذ 24 فبراير الجاري.

 

روسيا اليوم

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