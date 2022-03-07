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الإثنين، 07-03-2022 10:43 م

أوكرانيا تكشف عدد العالقين من الطلبة الأجانب

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الوكيل الاخباري - قال مسؤولون أوكرانيون، الاثنين، إن الحكومة الأوكرانية ساعدت في إجلاء نحو 20 ألف طالب هندي من مناطق هاجمتها القوات الروسية، لكن أكثر من ألفي طالب ما زالوا محاصرين في بلدات ومدن مختلفة.اضافة اعلان


وذكرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، إن 2046 طالبا أجنبيا من 27 دولة عاجزون عن مغادرة مدن أو بلدات؛ من بينها سومي وتشرنيهيف وماريوبول وخيرسون.


وفي فبراير الماضي، سارع آلاف الطلبة الأجانب إلى مغادرة أوكرانيا، قبل بدء العمليات العسكرية الروسية، بناء على توصية عدة حكومات، لكن كثيرين منهم ظلوا في البلاد، ريثما يقومون بالإجراءات الإدارية.


وتردد طلبة كثيرون في مغادرة أوكرانيا، من جراء التخوف من ضياع سنوات التحصيل، لا سيما أن عدة جامعات كانت ترفض أن يتابعوا دراستهم عن بعد.


في غضون ذلك، أعلنت روسيا وقف إطلاق النار في عدة مدن أوكرانية اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة.


وقالت فرقة عمل روسية إن وقف إطلاق النار سيبدأ صباح الاثنين، وهو اليوم الثاني عشر من الحرب، من أجل خروج المدنيين من العاصمة كييف ومدينة ماريوبول الساحلية وخاركيف ثانية كبريات مدن أوكرانيا وكذلك مدينة سومي.


ولم يتضح ما إذا كان القتال سيتوقف خارج المناطق المذكورة، كما لم تتضح مدة هذه الهدنة.


ويأتي هذا الإعلان بعد محاولتين فاشلتين لإجلاء المدنيين من ماريوبول، وقدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 200 ألف شخص يحاولون الفرار منها.


وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالتسبب في فشل وقف إطلاق النار.


 




 

 


 

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