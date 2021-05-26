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الأربعاء، 26-05-2021 03:44 م

أوكرانيا تمنع شراء الكهرباء من روسيا حتى أكتوبر

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الوكيل الإخباري- قال أليكسي جونشارينكو عضو برلمان أوكرانيا عن كتلة "التضامن الأوروبي" إن اللجنة الحكومية الأوكرانية لضبط الطاقة ومجال الخدمات، منعت استيراد الكهرباء من روسيا وبيلاروس حتى 1 أكتوبر.

وأضاف البرلماني: "لقد حظرت اللجنة الحكومية لتوها، استيرد الطاقة الكهربائية من روسيا وبيلاروس إلى أوكرانيا حتى يوم 1 أكتوبر من العام الحالي".

في وقت سابق، طلب وزير الطاقة الأوكراني هيرمان غالوشينكو من هذه اللجنة، حظر استيراد الكهرباء من روسيا وبيلاروس.

استأنفت أوكرانيا استيراد الكهرباء من بيلاروس في 3 يناير، ومن روسيا في 1 فبراير، بعد أن كانت قد علقت في أبريل 2020 استيراد الكهرباء من روسيا الاتحادية وبيلاروس.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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