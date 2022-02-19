أوكرانيا .. جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك تعلنان التعبئة العامة

الوكيل الإخباري-أعلن رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، التعبئة العامة.

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وقال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، في مقطع مصور "أحث أبناء الوطن الذين هم في الاحتياط على القدوم إلى المفوضيات العسكرية. لقد وقعت اليوم مرسوما بشأن التعبئة العامة".



كما وأعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد)، ليونيد باشنيك، التعبئة العامة، أيضا، ومنع سفر الرجال من سن 18 إلى 55 سنة خارج الجمهورية.



وفي وقت سابق أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك في إقليم دونباس إلى مقاطعة روستوف في روسيا.



كما وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن عملية إجلاء سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.



سبوتنيك

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