السبت 19-02-2022
الوكيل الاخباري

توضيح من الاستهلاكية المدنية حول اسعار السلع خلال رمضان

الأرصاد: سيول في العقبة وثلوج في الشوبك - فيديو

حملة عودة آمنة للمدارس تطالب بإلغاء نظام التناوب

شركة الكهرباء عن ارتفاع الفواتير: تأكدوا من عدم وجود تكلّس في الكيزر

مستشار السيسي الصحي يكشف عن خطوة هامة وحيوية تخص لقاحات كورونا في مصر

هل تستطيع الحكومة تحقيق انتعاشة اقتصادية في 2022 ؟

أمطار غزيرة مصحوبة برعد في العقبة - فيديو

القوة البحرية: أمواج اعتيادية وحركة طبيعية للقوارب

638 ألف عداد سيستفيد من دعم الكهرباء

ممثل المواد الغذائية: تخفيف إجراءات كورونا خطوة لتنشيط الاقتصاد

السبت، 19-02-2022 10:04 ص

أوكرانيا .. جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك تعلنان التعبئة العامة

1058751272_0_160_3073_1888_1920x0_80_0_0_7ded449d3f38d25b605309655e7bf78c


الوكيل الإخباري-أعلن رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، التعبئة العامة.

اضافة اعلان


وقال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، في مقطع مصور "أحث أبناء الوطن الذين هم في الاحتياط على القدوم إلى المفوضيات العسكرية. لقد وقعت اليوم مرسوما بشأن التعبئة العامة".

 

كما وأعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد)، ليونيد باشنيك، التعبئة العامة، أيضا، ومنع سفر الرجال من سن 18 إلى 55 سنة خارج الجمهورية.

 

وفي وقت سابق أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك في إقليم دونباس إلى مقاطعة روستوف في روسيا.

كما وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن عملية إجلاء سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_20c76de5851c91bb622bb94626848d21

المفوضية الأوروبية تحذر من تطورات الوضع في أوكرانيا

145-091927--_1619f1cdf22c01_700x400

الصومال.. مقتل 10 أشخاص على الأقل بتفجير انتحاري

reuters_com_2022_newsml_RC2Q7S9KCQN2

استخبارات جمهورية دونيتسك تحصل على خطة هجوم القوات الأوكرانية

2202215153339762

روسيا.. بوتين يشرف على تدريبات عسكرية تشمل إطلاق صواريخ باليستية

6210b8c04236045fb777cfef

اليونان ..البحث عن 12 مفقودا في حريق عبارة

1047016434_0_158_3079_1890_1920x0_80_0_0_cfc782c1be56d6188d1cf45216c3d89b

أوكرانيا تعلن عن مقتل أول جنودها خلال تبادل القصف مع دونباس

أخبار متعلقة
اوك

القوات الأوكرانية تقصف منطقة سكنية في دونيتسك

اجلاء

إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص من بينهم نحو 2500 طفل في روسيا

20220128114918reup-2022-01-28t114718z_746713931_rc298s9sm5c2_rtrmadp_3_belarus-politics-president.h-730x438

رئيس بيلاروسيا: الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك سيكون مشتركا مع روسيا

1013450968_0_190_3500_2159_600x0_80_0_0_d7bb3b6f3c3a79021acc9033efec2a77

أوكرانيا تنشر دباباتها بالقرب من خط التماس في دونباس

1013770736_0_143_2806_1721_1920x0_80_0_0_ace4bb7e67e5217ad4993ffbc6899a17

كتل برلمانية أوكرانية تطالب بفرض عقوبات على نواب روس بسبب الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

630_360_1538754074-895

أوكرانيا.. مقتل شخصين بإطلاق نار بأحد المقاهي في دونيتسك