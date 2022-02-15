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الثلاثاء، 15-02-2022 01:38 م

أوكرانيا: جهودنا مع الحلفاء نجحت في تفادي تصعيد روسي

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، الثلاثاء، أن جهودها الدبلوماسية المشتركة مع حلفاء غربيين نجحت في تفادي تصعيد روسي أكبر.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: "تمكنا نحن وحلفاؤنا من الحيلولة دون قيام روسيا بمزيد من التصعيد. نحن في منتصف فبراير ونرى أن الدبلوماسية لا تزال مستمرة".

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وتأتي تصريحات كوليبا غداة ترك روسيا المجال مفتوحا أمام مزيد من المحادثات مع دول الغرب، بهدف وضع حد لأزمة نجمت عن معارضة موسكو لتوسع حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا، واحتمال انضمام أوكرانيا للحلف.

ونقلت "فرانس برس" عن وزارة الدفاع الروسية إن جزءا من القوات المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا البالغ عددها أكثر من 100 ألف عسكري، باشرت العودة إلى ثكناتها بعد الانتهاء من مناورات عسكرية.


ويشكك مسؤولون أوكرانيون منذ أسابيع في تقارير للاستخبارات الأميركية تشير إلى أن روسيا تستعد لهجوم وشيك على جارتها الواقعة غربا.

سكاي نيوز

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