أوكرانيا: خسائر الحرب الاقتصادية تصل إلى 565 مليار دولار

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن تقديراتها لخسائر البلاد الاقتصادية المباشرة نتيجة للحرب وصلت إلى 565 مليار دولار، إضافة إلى أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من الاستثمارات الرأسمالية.



وبحسب وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرين فورم)، قال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني إيهور دياديورا، عبر التليثون اليوم الأحد، إن من بين الخسائر 119 مليار دولار تتعلق بالبنية التحتية، و91 مليار دولار خسائر بالمرافق المدنية.

اضافة اعلان