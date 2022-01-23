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الأحد، 23-01-2022 04:32 م

أوكرانيا: سنتذكر على مدى عقود رفض ألمانيا إمدادنا بالسلاح

علم-اوكرانيا


الوكيل الإخباري-أعرب وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، عن خيبة أمل كييف إزاء رفض ألمانيا إمدادها بأسلحة فتاكة، محذرا من أن هذا القرار سيترك تأثيرا سلبيا طويل المدى على العلاقات بين الدولتين.

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وقال كوليبا، في مقابلة نشرتها صحيفة "فيلت" الألمانية اليوم الأحد: "نشعر بخيبة الأمل إزاء رفض ألمانيا المتواصل ترخيص تصدير أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا، وكانت خيبة أملنا ستزداد لو منعت ألمانيا دولا أخرى من فعل ذلك".


وتطرق كوليبا إلى أحداث الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، قائلا إن ألمانيا (التي احتلت قواتها في هذه الحرب مؤقتا أغلبية أراضي أوكرانيا المنتمية إلى الاتحاد السوفيتي) "سبق أن ارتكبت أخطاء بحق أوكرانيا" و"أمامها اليوم مسؤولية لاتخاذ قرارات صحيحة".


وشدد كوليبا على أن الرفض الألماني يستدعي خيبة أمل "المجتمع الأوكراني" ككل وليس الحكومة فقط، قائلا: "للأسف سيتذكر الأوكرانيون ذلك على مدى عقود، وهذا أمر مؤسف للغاية بالنسبة لي كوزير للخارجية".


ورفضت ألمانيا تصدير أسلحة فتاكة إلى الحكومة الأوكرانية على خلفية المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ"غزو" هذا البلد المجاور.


وكانت موسكو قد نفت مرارا وتكرارا صحة المزاعم عن نيتها الهجوم على أوكرانيا، مشددة على أنها لا تنوي مهاجمة أحد، وحملت حلف الناتو وحكومة كييف المسؤولية عن التصعيد الحالي.

 

روسيا اليوم

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