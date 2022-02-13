الإثنين 14-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر

حوارية حول مستقبل الدولة القومية بالزرقاء

مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

الحكومة الأسترالية توجه بإخلاء سفارتها في كييف

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

الحكومة تقدّم "التزاماً مكتوباً" للجنة المالية النيابية لمتابعة توصياتها بتخفيض 100 مليون دينار من النفقات

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح وسط اعتداءات على الفلسطينيين

الأحد، 13-02-2022 12:14 م

أوكرانيا.. مقتل شخصين بإطلاق نار بأحد المقاهي في دونيتسك

630_360_1538754074-895


الوكيل الإخباري-قالت مديرية الشرطة بمقاطعة دونيتسك، إن إطلاق رصاص في أحد مقاهي المنطقة الليلة الماضية، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

اضافة اعلان

 

وشددت الشرطة، في بيانها على أنها تمكنت من اعتقال الجناة.  


وأضاف البيان: "اعتقلت شرطة دونباس رجلين بسبب إطلاق نار في مقهى. ووقع الحادث في بلدة غرانيتن بمنطقة فولنوفاخا في مقاطعة دونيتسك، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين وتم نقلهما إلى المستشفى".

 

وذكرت الشرطة، أن الحادث وقع على خلفية شجار بين زوار المقهى.
ويجري التحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وتم فتح قضية جنائية وفقا لمواد "القتل المتعمد"، و"محاولة القتل"، و"الشغب".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الحكومة الأسترالية توجه بإخلاء سفارتها في كييف

f

كندا تسحب مدربيها العسكريين من أوكرانيا

620912096561c

الرئيس الألماني: روسيا تتحمل مسؤولية خطر الحرب في أوروبا

62090b0e4c59b7261c04db0a

ألمانيا: ربما نقف على وشك حرب في أوروبا

بماذا_يتميز_المغرب

المغرب.. احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار

249657_18_1644750636

الجامعة العربية تدعو لتعزيز السياسات للتعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث

أخبار متعلقة
160129_607_02005

أوكرانيا.. سلطات دونيتسك تنفي وقوع انفجار داخل المدينة

الشرطة-الصينية

الصين .. اصابات اثر انفجار حافلة في مدينة شنيانغ

ررر

عشرات القتلى والجرحى في حادث سير مروع بالمكسيك

61f3f5bc4c59b71ca56f5b71

انهيار جسر في بنسلفانيا قبل ساعات من زيارة بايدن

أدنوك-320

شركة بترول أبو ظبي 'أدنوك' تصدر بيانا حول حادث الانفجار في البلاد