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الأحد، 10-04-2022 02:31 م

أوكرانيا: مقتل 19 ألفا و300 جندي روسي منذ بدء الحرب

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الوكيل الإخباري-أعلنت أوكرانيا أن روسيا خسرت 19 ألفا و300 جندي و152 طائرة و137 مروحية و722 دبابة خلال الحرب بين الجانبين.

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جاء ذلك في بيان لرئاسة الأركان الأوكرانية، الأحد، حول خسائر الجيش الروسي بين 24 فبراير/شباط و10 نيسان/أبريل.


وأفاد البيان أنه "تم قتل 19 ألفا و300 جندي من الجيش الروسي، وتدمير 152 طائرة و137 مروحية و722 دبابة".


وأشار أيضا إلى تدمير 1911 عربة مدرعة، و342 مدفعية، و108 راجمات صواريخ، و55 منظومة دفاع جوي.


كما لفت إلى خسارة الجانب الروسي، 1384 مركبة، و7 سفن وقوارب سريعة، و76 صهريج وقود، و112 طائرة مسيرة.


ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي بخصوص بيان الأركان الأوكرانية، كما لم يتسن التأكد من الرواية الأوكرانية من مصادر مستقلة.

 

الاناضول

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