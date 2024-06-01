"أول أيام عيد الأضحى" .. الفلك الدولي يعلن عن التواريخ والاحتمالات

الوكيل الاخباري - خلال أيام قليلة يبدأ شهر ذي الحجة، وقد بدأ المسلمون من الآن في السؤال عن أول أيام الشهر الذي يترتب عليه وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، لكي يستعدوا بالأضاحي والتجهيزات للعيد. وقد تصدرت "أول أيام عيد الأضحى" محركات البحث في معظم الدول العربية والإسلامية مؤخراً.

اضافة اعلان



وبحسب ما أورده "مركز الفلك الدولي"، فقد بدأت العديد من الدول الإسلامية شهر ذي القعدة يوم الجمعة 10 مايو 2024م. وهذه الدول ستتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الجمعة 07 يونيو، ليكون أول أيام شهر ذي الحجة فيها يوم السبت 08 يونيو أو الأحد 09 يونيو، ويكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الاثنين 17 يونيو أو الثلاثاء 18 يونيو.



وبحسب بيان "الفلك الدولي" على حسابه الرسمي في "إكس"، فبما أن رؤية الهلال يوم الجمعة 07 يونيو ممكنة بالعين المجردة من غالبية دول العالم، فعليه من المتوقع أن تبدأ جميع هذه الدول شهر ذي الحجة يوم السبت 08 يونيو، ويكون يوم الاثنين 17 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.



في حين بدأت غالبية الدول الإسلامية شهر ذي القعدة يوم الخميس 09 مايو، وهذه الدول ستتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس 06 يونيو، ليكون أول أيام شهر ذي الحجة فيها يوم الجمعة 07 يونيو أو السبت 08 يونيو، ويكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الأحد 16 يونيو أو الاثنين 17 يونيو.



وحيث إن القمر يوم الخميس 06 يونيو سيغيب بعد غروب الشمس بعدة دقائق في وسط وغرب العالم الإسلامي، فلا يستبعد أن تبدأ العديد من هذه الدول شهر ذي الحجة يوم الجمعة 07 يونيو، ليكون يوم الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.



تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.



إذا كان عدد أيام شهر ذي القعدة 30 يومًا فإن أول أيام شهر ذي الحجة سيكون السبت، 8 يونيو، ووقفة يوم عرفة ستكون الأحد 16 يونيو، وأول أيام عيد الأضحى سيكون الاثنين 17 يونيو 2024.



إذا كان عدد أيام شهر ذي القعدة 29 يومًا، فإن أول أيام شهر ذي الحجة سيكون الجمعة 7 يونيو، ووقفة يوم عرفة ستكون السبت 15 يونيو، وأول أيام عيد الأضحى سيكون الأحد 16 يونيو 2024.

