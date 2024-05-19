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الأحد، 19-05-2024 05:33 م

أول تعليق رسمي حول حادث مروحية الرئيس الايراني

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الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، الأحد، إن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لهبوط "صعب".

وأضاف: "تواصلنا مع فريق الرئيس ونحن بانتظار وصول فريق الإنقاذ والاتصالات صعبة بالمنطقة".

وتابع: "فرق الإنقاذ لم تصل بعد إلى مكان حادث الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب".

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن تقارير إخبارية، الأحد، بأن طائرة مروحية كانت تقل رئيسي تعرضت لحادث.

فيما ذكرت وكالة "مهر" إن الرئيس الإيراني بخير وهو في طريقه مع كامل الوفد المرافق إلى مدينة تبريز .

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني هبوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني اضطراريا دون مزيد من التفاصيل.

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