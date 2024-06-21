الجمعة 21-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 21-06-2024 08:21 م

أول تعليق رسمي سعودي حول الحجاج المتوفين

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الوكيل الاخباري - دافع مسؤول سعودي كبير عن إدارة المملكة لمناسك الحج الجمعة، بعد إعلان دول مختلفة وفاة أكثر من 1100 شخص هذا العام، خلال أداء الفريضة في مكة المكرمة.

وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس" في أول تعليق رسمي على وفيات الحجاج: "الدولة لم تقصر، ولكن هناك سوء تقدير من الناس الذين لم يقدروا المخاطر التي سوف تحدث لهم".

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وأكد المسؤول السعودي 577 حالة وفاة خلال يوم عرفة ويوم العيد الأحد.


وبحسب المسؤول فإن هذا حدث "في ظروف جوية صعبة ودرجة حرارة قاسية للغاية"، معترفا بأن الرقم لا يشمل كامل موسم الحج الذي انتهى رسميا الأربعاء.
وأضاف المسؤول السعودي "نقدر عدد الحجاج غير النظاميين بحوالى 400 الف شخص غالبيتهم العظمى من جنسية واحدة" في إشارة إلى مصر.

 

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