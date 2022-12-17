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السبت، 17-12-2022 06:25 م

أول تعليق من أردوغان على الحكم الصادر ضد رئيس بلدية إسطنبول

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الوكيل الاخباري- علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الحكم بالسجن الصادر ضد رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.

وقال أردوغان إن المحاكم ستصحح أي أخطاء في عملية الاستئناف بعد الحكم بالسجن على رئيس بلدية إسطنبول.

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وأضاف أردوغان "لم تصدر المحكمة قرارا نهائيا بعد.. ستذهب القضية إلى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض".

وأضاف الرئيس التركي "إذا ارتكبت المحاكم أي خطأ فسوف يتم تصحيحه.. وإن تم قبوله فعلى الجميع قبول قرار الحكم الصادر".

وذكر أن المعارضة التركية تتعامل بالعقلية الفاشية بخصوص صدور قرار قضائي بحق أحدهم (رئيس بلدية إسطنبول).

وصرح بأن هذا قرار قضائي ولا علاقة له أو للشعب التركي به، بل هو نتيجة للتهجم على مسؤولي لجنة الانتخابات.

وأردف قائلا: "الدستور التركي يقول إن القضاء مستقل.. لسنا مجبرين على قبول قرارات القضاء، ولكن رفض الحكم لا يعطي أحدا الحق بمهاجمة القضاء والقضاة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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