الجمعة 26-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

جمعية المهندسين الوراثيين تعلن عن اشهار اللقاح الأردني لفيروس كورونا

آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الامن العام يحذر من نشر مقاطع فيديو وصور قديمة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وبايدن

37 إصابة بكورونا المتحور في الزرقاء منذ بداية العام

الاتحاد الأوروبي يعلن السفيرة الفنزويلية شخصية غير مرغوب فيها

عبيدات يكشف شروط انتهاء تشديد الاجراءات

المعايطة: مستمرون بتطوير الحياة السياسية بتوجيهات ملكية

اليرموك تشارك في المؤتمر الافتراضي الأول لمكافحة المخدرات

29 مركز تطعيم فعالا من أصل 73 بسبب شح اللقاحات المضادة للفيروس

الجمعة، 26-02-2021 10:50 ص

أول تعليق من ملكة بريطانيا على تلقيها لقاح كورونا

08410871


الوكيل الاخباري - قالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، التي تلقت الشهر الماضي جرعة التطعيم الأولى للوقاية من فيروس كورونا، إن "التطعيم كان سريعا جدا ولم يؤلمها".

اضافة اعلان

وتلقت الملكة إليزابيث (94 عاما) وزوجها الأمير فيليب (99 عاما)، الموجود حاليا في المستشفى للعلاج من عدوى أخرى، التطعيم الواقي من كورونا من خلال طبيب العائلة في مقر الملكة بقلعة وندسور، إذ يضعهما سنهما ضمن الفئة ذات الأولوية لتلقي التطعيم في إنجلترا.

 

وقالت الملكة، في اتصال عبر الفيديو مع مسؤولي الصحة الذين يشرفون على توزيع التطعيمات في المملكة المتحدة، "كان الأمر سريعا جدا، وقد تلقيت الكثير من الرسائل من أناس أدهشتهم سهولة تلقي التطعيم".


وقالت في تصريحات نشرها قصر بكنجهام "الوخز لا يؤلم على الإطلاق".
وتلقى أكثر من 18.6 مليون بريطاني الجرعة الأولى من التطعيم. وشارك مشاهير من بينهم المغني إلتون جون والممثل مايكل كين في حملات إعلامية لتشجيع الناس على تلقي التطعيم.


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1048204907_0_0_2801_1516_1000x541_80_0_0_4529f2b01a4fc726c1c7c3fe86f98145

بايدن يكشف تفاصيل المكالمة المنتظرة مع الملك سلمان

1

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وبايدن

8

الاتحاد الأوروبي يعلن السفيرة الفنزويلية شخصية غير مرغوب فيها

000_8UJ3PT

المدعي العام يحصل على وثائق لترامب سعى لإخفائها بواسطة المحكمة العليا

1

سوريا.. قتيلان و7 جرحى بتفجير سيارة مفخخة

6037a6454c59b75dc5028114

ضحايا بانفجار شمالي سوريا - شاهد

أخبار متعلقة
6022423e4c59b761e16118b7

بالصور - بدء عمل معبر رفح البري في الاتجاهين اليوم

coronavirus-lebanon20200310_2_41282384_52951083

وفاة نائب لبناني جراء إصابته بكورونا

6020ed7d4c59b7647f6a488e

روسيا تستأنف رحلات الطيران مع دولتين جديدتين

emarat-news_2020-12-31_01-47-19_773609

تعرّف على حصيلة التعافي من كورونا في دول الخليج

_99279142_hi043663423

تعليق كافة المناسبات والحفلات في السعودية للحد من انتشار كورونا

1047857493_0_382_3079_2048_1000x541_80_0_0_37a778858660d2544273fdb9714358c3

رئيس البرلمان المصري ينتقد عدم التزام النواب بإجراءات كورونا