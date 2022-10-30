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الأحد، 30-10-2022 03:59 م

أول تعليق من ميشيل عون بعد مغادرة قصر الرئاسة اللبناني

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الوكيل الإخباري - أدلى ميشيل عون بأولى تعليقاته عقب مغادرته قصر الرئاسة اللبناني اليوم الأحد .اضافة اعلان


وكتب عون على "تويتر" في رسالة للشعب اللبناني: "أنتم معي وأنا معكم... اليوم تنتهي مرحلة لتبدأ مرحلة أخرى تحتاج لنضال وللكثير من العمل لكي نخرج من أزماتنا".

ولفت عون في تغريدة أخرى إلى أن "البلد مسروق وعلينا أن نقوم بالكثير من العمل والكثير من الجهد لكي نقتلع الفساد من جذوره"، مشيرًا إلى أن "مؤسسات الدولة مهترئة لأن القيّمين عليها خائفون من عصا تهددهم".

وتابع عون: "قمنا بتدقيق مالي ولكن لم يتمّ البت فيه في القضاء، وبالرغم من كل التجاوزات المالية والانهيار الاقتصادي لم نتمكّن من إيصال حاكم مصرف لبنان إلى القضاء لأنّ المنظومة الحاكمة منذ 32 سنة تحميه". ( العهد )

 




 

 


 

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