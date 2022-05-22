أول دولة تعلن تطبيق الحجر 21 يوما على المصابين بجدري القرود

الوكيل الإخباري - أصبحت بلجيكا أول دولة تطبق الحجر الصحي الإجباري لمدة 21 يومًا، على الأشخاص الذين ثبت إصابتهم بجدري القرود.

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وقالت السلطات الصحية البلجيكية: إن أولئك الذين أصيبوا بالفيروس سيضطرون الآن إلى عزل أنفسهم لمدة ثلاثة أسابيع.



وتأتي الإجراءات الحكومية من بلجيكا، بعد أن أعلنت تسجيل ثلاث إصابات بهذا الفيروس في البلاد، والتي تم تسجيل أولها يوم الجمعة الماضي، وكانت مرتبطة بمهرجان في مدينة أنتويرب الساحلية.



يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، عن أن 11 بريطانيًا آخرين ثبتت إصابتهم بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20 مصاباً.



وتشمل الحالات طفلاً بريطانيًا يتواجد في أحد مستشفيات لندن، بينما تم تسجيل 100 إصابة أخرى في أوروبا.



هذا وقالت منظمة الصحة العالمية، وفق رويترز، إنها تتوقع رصد المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود في الوقت الذي توسع فيه نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة. ( القبس)

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