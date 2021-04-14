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الأربعاء، 14-04-2021 12:49 م

أول رد رسمي على قرار هيئة قناة السويس بشأن سفينة الحاويات إيفر غيفن

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الوكيل الإخباري - صرحت شركة "برنارد شولت شيب مانجمنت" (بي.إس.إم)، المشغلة لسفينة الحاويات "إيفر غيفن"، اليوم الأربعاء، أن "السفينة صالحة للإبحار واستكمال عبور القناة، لكنها ستظل راسية إلى حين التوصل لاتفاق بين الشركة المالكة وهيئة قناة السويس".

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وذكرت الشركة المشغلة للسفينة، التي جنحت في قناة السويس الشهر الماضي وعطلت الملاحة، أن "السفينة صالحة للإبحار من البحيرات المرة إلى بورسعيد حيث سيجري فحصها مجددا قبل أن تبحر إلى روتردام"، حسب وكالة "رويترز".


وكان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، كشف شرط الإفراج عن السفينة "إيفر غيفن"، وقال إن السفينة "إيفر غيفن" ستبقى بمنطقة بحيرات الإسماعيلية بالقناة "حتى يتم دفع التعويضات، ولم نسأل مرشدي السفينة عن ملابسات الحادث حتى لا نؤثر على شهادتهم".


وأشار إلى أنه "جار التفكير في تقديم بعض التعويضات للسفن التي كانت في الانتظار وقت جنوح السفينة"، مشددا على أن "قناة السويس آمنة والقوات المسلحة تقوم على تأمينها بشكل كامل".


ومن المقرر أن يتوجه محضر محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إلى مكان توقف السفينة "إيفرغيفن" في البحيرات المرة، لإخطار طاقمها بقرار المحكمة، القاضي بالتحفظ عليها حتى سداد 900 مليون دولار لهيئة قناة السويس. وقررت المحكمة التحفظ على السفينة حتى سداد 900 مليون دولار كتعويضات عن الخسائر الناجمة عن جنوحها في قناة السويس، الشهر الماضي.


و استؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، أخيرا، بعد نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة "إيفر غيفن"، عقب 6 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي، ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم هذه السفينة البنمية.


وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته مقر التدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية: "كنت متابعا مع رئيس قناة هيئة السويس للساعة الرابعة فجرا"، مؤكدا أن "هيئة قناة السويس، أحد العناصر الأساسية للتجارة العالمية".


وأكد أن "قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة"، متابعا: "كنت مطمئنا أن الأمور ستنتهي بسلام وخير، الأزمة أكدت ونوهت بالدور الكبير والمهم لواقع مهم عارفينه من زمان وهو دور قناة السويس".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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