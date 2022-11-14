الإثنين 14-11-2022
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الإثنين، 14-11-2022 04:07 م

أول رد من حزب العمال الكردستاني بشأن تفجير اسطنبول الدامي

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الوكيل الإخباري- أصدر حزب العمال الكردستاني اليوم الاثنين بيانا عاجلا بعد اتهامه بتنفيذ تفجير شارع الاستقلال في اسطنبول، الذي راح ضحيته 6 أشخاص وأصيب 82 آخرون.

وجاء في البيان: "شعبنا والرأي العام الديمقراطي يعلم أن لا علاقة لنا بهذه الحادثة، نحن لا نستهدف المدنيين ولا نقبل بهذه الاعمال ضد ‏المدنيين، نحن حركة نخوض نضال مشروع لنيل الحرية، بمنظور بناء مستقبل مشترك وديمقراطي وحر ومتساوي مع ‏الشعب التركي، ولذلك لا نقبل قط باستهداف المدنيين على الأراضي التركية". ‏

وأضاف البيان: "من الواضح أن نظام حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية قد فشل في وجه نضالنا المشروع، خاصة أنه تم ‏اكتشاف استخدامهم أسلحة كيماوية وأنهم يقومون بحرق جثث جنودهم، من أجل تغيير هذا الوضع، يرى أنهم يريدون ‏تنفيذ خطة سوداء، بعد هذا التفجير استهدفوا كوباني وهذا ما يحدد خطتهم".

وتابع: "عندما ينظر المرء إليها من هذا السياق، يتبين ‏أن هذه حادثة سوداء مظلمة، يزعم أن العناصر الذين قاموا بهذا الحادث هم أكراد أو أشخاص من سوريا، لكن هذا لن يغير ‏النتيجة".

وختم البيان: "يمكن ملاحظة أن هذه هي بداية خطة سوداء مظلمة، في هذا الصدد، من المهم أن ترى القوى الديمقراطية في تركيا ‏والرأي العام هذه العملية السوداء المظلمة وتناضل من أجل فك رموز هذا الحادث".‏

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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