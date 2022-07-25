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الإثنين، 25-07-2022 03:23 م

أول رد من "يوتيوب" على مطالب السعودية بحذف إعلاناته غير اللائقة

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الوكيل الإخباري-رد موقع "يوتيوب" الأمريكي، اليوم الاثنين، على مطالب المملكة العربية السعودية بحذف إعلانات له، اعتبرت أنها تتنافى مع قيمها.

وأعلن المتحدث باسم "يوتيوب" في الشرق الأوسط في تصريحات لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية أنه تم حذف الإعلانات غير اللائقة، التي ظهرت لمستخدمي الموقع داخل المملكة العربية السعودية.

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وتابع مشيرا إلى أنه "تم إغلاق حسابات المعلنين المخالفين لسياسات المنصة الصارمة"، وأردف مشددا: "إن حماية المجتمع من أهم أولويات المنصة في السعودية وحول العالم، وشركة "غوغل" حذفت العام الماضي أكثر من 286 مليون إعلان عالميا عبر منصاتها بسبب ترويج محتوى للبالغين غير ملائم لسياساتها، و125.6 مليون إعلان آخر للمحتوى غير اللائق".

وكانت المملكة العربية السعودية قد حذرت موقع "يوتيوب"، أمس الأحد، من "نشر إعلانات مخالفة ‏للقيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، الموجهة لمستخدميه داخل أراضيها".‏

 

 

روسيا اليوم

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