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الثلاثاء، 08-06-2021 07:54 م

أول ظهور لحسن نصر الله بعد شائعة وفاته

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 الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن ما يجري في فلسطين يجب أن يُواكب من كل الأمة وكل من يتحمل المسؤولية الإيمانية تجاه فلسطين ومقدساتها.
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وصرح نصرالله خلال كلمة في الذكرى الـ30 لتأسيس قناة "المنار" يوم الثلاثاء: "نحن أمام عدو حاقد وأحمق ومأزوم وقد يهرب إلى الأمام من مآزقه الداخلية".

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يذهب إلى أي خيارات ويهدد بالملف النووي الإيراني كذلك وقد يرتكب حماقة بالقدس.

وأفاد أمين عام حزب الله بأنه من الواضح أن الفلسطينيين مصممون على حماية القدس ويبقى على الأمة أن تدعمهم.

وأوضح أنهم يعملون بجد على أن يصلوا إلى معادلة وهي "أن الاعتداء على القدس يعني حربا إقليمية".

 




 

 


 

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