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الجمعة، 22-04-2022 12:00 م

أول عربي يشارك بالقتال في أوكرانيا ويقع أسير حرب - فيديو

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الوكيل الإخباري - عرضت القوات الروسية مقطع فيديو لاول مقاتل عربي قاتل الى جانب الجيش الأوكراني خلال الحرب . اضافة اعلان


ووصفوه بأنه أسير غير عادي ظهر للجيش الروسي وهو يقاتل مع اوكرانيا قبل أسبوعين، فاعتقله الجيش الذي سمح لمراسل حربي روسي بأن يجري معه مقابلة فيديوي، علم منه فيها بأنه مغربي اسمه ابراهيم سعدون، وكان يدرس هندسة الطيران في جامعة كييف، ثم انضم الى الجيش الأوكراني حتى وقع في الأسر.

وقال المراسل إنه وجد "هذا السجين أصعب من غيره نوعًا ما، إما لأنه لا يفهم شيئًا، أو أنه يصرف أفكاره جانبًا" .

وقال السعدون إنه يتقن 5 لغات، فيما ذكر المراسل بأنه يتهرب من الاجابة على الأسئلة.

كما تبين من المقابلة أن قوات إقليم "دونيتسك" الانفصالية المدعومة من روسيا، هي من ألقت القبض عليه حين كان يقاتل مع مشاة البحرية الأوكرانية في مدينة ماريوبول المحاصرة. 

 




 

 


 

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