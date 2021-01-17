الأحد 17-01-2021
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الأحد، 17-01-2021 12:00 ص

أول قرارات بايدن

بايدن


الوكيل الاخباري - سيوقع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، على عدد من القرارات التنفيذية فور تسلمه منصبه، الأربعاء، حسب مذكرة لكبير موظفي البيت الأبيض المقبل رون كلين، حصلت عليها وسائل إعلام أميركية، السبت.
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وحسب كلين، سيوقع بايدن على إلغاء حظر السفر على دول ذات غالبية مسلمة، كما سيعيد الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ.

وسيوقع بايدن على قرار تنفيذي بإلزام ارتداء الكمامات في المؤسسات الفدرالية وعلى متن وسائل النقل بين الولايات.

وسيصدر بايدن تعليماته بلم شمل الأطفال الذين فصلوا عن أسرهم على الحدود مع المكسيك.

ويحلف بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة، الأربعاء، في العاصمة الأميركية واشنطن.


 




 

 


 

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