السبت 22-01-2022
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السبت، 22-01-2022 03:27 م

أول مسؤول خليجي رفيع يزور لبنان بعد الأزمة مع بيروت

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الوكيل الاخباري - يزور وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم السبت، لبنان، بعد نحو شهرين من أزمة كبيرة أشعلتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، عن حرب اليمن.اضافة اعلان


ويستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، في الساعة السادسة والنصف من مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، في السرايا الحكومية.


وكانت كل من السعودية والبحرين والكويت قد سحبت سفرائها من بيروت، وطلبت من سفيري لبنان لديها، والقائم بالأعمال (اللبناني لدى الكويت)، بمغادرة أراضيها، وحظرت الرياض جميع الواردات اللبنانية، احتجاجا على تصريحات قرداحي حول الحرب المتواصلة في اليمن منذ نحو 7 سنوات.

 




 

 


 

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