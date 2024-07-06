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السبت، 06-07-2024 01:52 م

أول منشور لبزشكيان على منصة X بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية

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الوكيل الاخباري- دوّن الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان أول منشور له على منصة "إكس" كتب فيه أن انتهاء الانتخابات مثّل "بداية للرفقة"، وأقسم للشعب الإيراني بأنه "لن يتركه وحده".

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وخاطب بزشكيان الشعب الإيراني عبر منصة "إكس" قائلا: "أيها الشعب الإيراني العزیز، لقد انتهت الانتخابات وهذا بداية لرفقتنا. لن يتم تمهيد الطريق الصعب أمامنا إلا برفقتكم وتعاطفكم وثقتكم".

 

وأضاف: "أمدّ يدي إليكم وأقسم بشرفي أني لن أترككم لوحدكم في هذه الطريق ولا تتركوني وحیدا".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، كتب الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ تأسيسها، في حسابه على "إنستغرام": "شكرا لإيران".

 




 

 


 

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