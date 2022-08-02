أول وفاة بجدري القرود في الهند لشخص عائد من الإمارات

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الهندية أمس الاثنين عن أول وفاة في آسيا يحتمل أن تكون نتيجة الإصابة بجدري القردة، سجّلت لدى شخص عاد مؤخرا من الإمارات العربية المتحدة.

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وأعلنت وزارة الصحة في ولاية كيرالا أن الاختبارات التي أجريت للشخص البالغ 22 عاما المتوفى يوم 30 يوليو/تموز الماضي، بعد حوالي أسبوع من عودته من الإمارات ونقله إلى المستشفى، "أظهرت أن الرجل كان مصابا بجدري القردة".



ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" عن وزيرة الصحة الهندية فينا جورج قولها الأحد إن "أعراض جدري القردة لم تكن ظاهرة على الشاب. أدخل إلى المستشفى لإصابته بأعراض التهاب الدماغ والإرهاق".



وقالت إن 20 شخصا تم تصنيفهم على أنهم يشكلون خطرا كبيرا تحت المراقبة بينهم أفراد عائلة الشاب العشريني وأصدقاؤه وأي موظفين صحيين قد يكونون خالطوه.

الجزيرة