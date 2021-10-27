الأربعاء 27-10-2021
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 27-10-2021 01:33 م

أول وقوف أمام الميكرفون لوزير الدفاع الأفغاني الجديد

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الوكيل الاخباري- في أول تصريح صحفي له، دعا وزير الدفاع الأفغاني الملا يعقوب نجل مؤسس حركة "طالبان"، الأفغان الذين غادروا البلاد إلى العودة والعمل من أجل الشعب الأفغاني.

وقال الملا يعقوب في تصريح: "إذا كان بإمكاني التأثير في شيء ما، في أي أمر يعتمد علي، فأنا في خدمتكم. أناشد جميع الأطباء ورجال الأعمال والذين تركوا وطنهم، العودة والاستثمار هنا وبناء المستشفيات وعلاج المرضى والعمل من أجل الشعب".

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المصدر: روسيا اليوم

 

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