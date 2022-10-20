أونروا: نقدم المساعدات رغم نقص التمويل المزمن

الوكيل الإخباري - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فيليب لازاريني: "يتزايد اليأس، خاصة بين الشباب في كافة أرجاء الشرق الأوسط. يواجهون الفقر والبطالة وغياب الأفق. يخاطر البعض بحياتهم بحثا عن الكرامة.

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على الرغم من النقص المزمن في التمويل والسياق الصعب للغاية الذي تعمل الوكالة في ظله، تواصل أونروا تقديم المساعدات والخدمات رغم كل الصعاب".



واختتم لازاريني زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى برلين بين 17-20 تشرين الأول الحالي بحسب بيان للوكالة الخميس.



أشاد لازاريني في البيان، بـ "ألمانيا لدعمها الحاسم لعمل أونروا في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية".