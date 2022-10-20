الخميس 20-10-2022
الوكيل الاخباري

الكسبي يضع حجر أساس مشروع إعادة تأهيل طريق السلط العارضة

رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس تعلن استقالتها

آخر التحديثات الجوية.. أمطار غزيرة ورعد ليل الخميس الجمعة وتحذير من السيول

تشكيلات إدارية واسعة في التربية - وثائق وأسماء

مركز الأزمات يحذر المواطنين - تفاصيل

إثيوبيا تكشف عن موعد انعقاد محادثات السلام حول تيغراي

النقل البري: اشتراط حسن السلوك لـ "السائق وكنترول" الباص ليس بقرار جديد

خطة إسرائيلية لتوسيع الاستيطان بحي الشيخ جراح

رئيس هيئة الاركان يفتتح مباني جديدة في المنطقة العسكرية الشرقية

موسكو تحذر الغرب من خط الصدام العسكري مع روسيا

الخميس، 20-10-2022 04:45 م

أونروا: نقدم المساعدات رغم نقص التمويل المزمن

main_image63514db017393


الوكيل الإخباري - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فيليب لازاريني: "يتزايد اليأس، خاصة بين الشباب في كافة أرجاء الشرق الأوسط. يواجهون الفقر والبطالة وغياب الأفق. يخاطر البعض بحياتهم بحثا عن الكرامة.

اضافة اعلان


على الرغم من النقص المزمن في التمويل والسياق الصعب للغاية الذي تعمل الوكالة في ظله، تواصل أونروا تقديم المساعدات والخدمات رغم كل الصعاب".


واختتم لازاريني زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى برلين بين 17-20 تشرين الأول الحالي بحسب بيان للوكالة الخميس.


أشاد لازاريني في البيان، بـ "ألمانيا لدعمها الحاسم لعمل أونروا في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
cb27dec4-126096415_cdcedf23-3a92-4cd9-a406-cb7e59491022

رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس تعلن استقالتها

635114b24236046656224093

إثيوبيا تكشف عن موعد انعقاد محادثات السلام حول تيغراي

635119db42360429fb3c6620

موسكو تحذر الغرب من خط الصدام العسكري مع روسيا

د

أوكرانيا تعلن مجددا حالة التأهب الجوي

_117653553_066346062-1

أستراليا تحذر من الفيضانات مع تزايد الأمطار

لبنان 3

تحديد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للبنان

أخبار متعلقة
4

منظمة حقوقية: التغير المناخي يهدد مليار طفل في العالم

634174454236047c0a5eff7f

الأمم المتحدة تعيد 129 إثيوبيا من اليمن

بريطانيا 2

انخفاض معدل البطالة في بريطانيا لأدنى مستوى منذ نحو 50 عاما

ع

الأمم المتحدة تحذر من مناطق بالعالم ستصبح غير صالحة للحياة