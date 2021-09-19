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الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل إلى الولايات المتحدة

الأحد، 19-09-2021 01:49 م

إتصال مرتقب بين ماكرون وبايدن لبحث أزمة الغواصات

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الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، إن "الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ونظيره الأميركي جو بايدن سيتصلان في الأيام المقبلة لبحث ملف صفقة الغواصات".

وخلال حديث تلفزيوني، بيّن أتال أن "هذا الإتصال يهدف إلى الحصول على تفسيرات حول هذا الموضوع، الذي تعتبره فرنسا بمثابة خيانة كبيرة للثقة بين البلدين"، مبيناً أنه "لم يكن هناك أي حديث عن خرق للعقد مع أستراليا في الاجتماعات السابقة، على الرغم من الملاحظات التي أعلنها لاحقاً رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون".  

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المصدر: روسيا اليوم

 

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