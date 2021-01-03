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الأحد، 03-01-2021 03:56 م

المفاوضات الثلاثية تبدأ اليوم

إثيوبيا: الانتهاء من بناء 78% من سد النهضة

كم
سد النهضة


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الري والمياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الأحد، الانتهاء من بناء 78% من سد النهضة، مشيرا إلى أن المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن التعبئة والتشغيل ستبدأ اليوم.

وقال بيكيلي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "الاجتماع الذي دعا إليه وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا والرئيس الحالي لمكتب الاتحاد الإفريقي، سيضم 6 وزراء مسؤولين عن الشؤون الخارجية والمياه في الدول الثلاث، ومن المتوقع أن يحضر المراقبون والخبراء المكلفون بالاتحاد الإفريقي".

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وكانت وكالة السودان للأنباء "سونا"، ذكرت مساء أمس السبت، أن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس، سيشاركان في الاجتماع الوزاري لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي ستستأنف اليوم الأحد.


ونقلت الوكالة على لسان مصدر مسؤول، أن هذا الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب السودان السابق، ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية التي أعدها خبراء الاتحاد الإفريقي للوصول لاتفاق مرض للأطراف الثلاثة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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