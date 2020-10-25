إثيوبيا : التهديدات لن تُعجل بحل أزمة سد النهضة

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد إن بلاده لن ترضخ للتهديدات بشأن أزمة سد النهضة.

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وقال أحمد في تغريدة له على «تويتر»: إثيوبيا أعربت في مناسبات عدة عن تمسكها بالتزاماتها بالتعاون بشأن نهر النيل على أساس الثقة المتبادلة والاستخدام المتساوي والمعقول لمياهه، مشيراً إلى أنّ المفاوضات مع الدول المشاطئة لنهر النيل، حققت تقدماً كبيراً منذ أن تولى الاتحاد الأفريقي ملف السد، ما يوضح قدرة أفريقيا على التعامل مع هذه المشاكل.



وأضاف: مع ذلك، فإنّ التصريحات التي تصدر من حين لآخر تتضمن تهديدات عسكرية لجعل إثيوبيا ترضخ لشروط غير عادلة لا تزال كثيرة، هذه التهديدات والإهانات لسيادة إثيوبيا غير مثمرة وانتهاك واضح للقانون الدولي.

وأكّد آبي أحمد، أنّ بلاده لن ترضخ لأي تهديدات من أي نوع ولن تعترف بحق يقوم على تهديدات استعمارية، مردفاً: «لا نزال نرغب في تكرار التزامنا بحل سلمي لقضية سد النهضة على أساس التعاون مع عدم التدخل والثقة المتبادلة ومبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه».

المصدر - البيان



