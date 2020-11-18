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الأربعاء، 18-11-2020 02:27 م

صراع منذ أسبوعين

إثيوبيا.. القوات الحكومية تتقدم نحو عاصمة تيغراي

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نزاع مسلح اندلع في تيغراي بإثيوبيا


الوكيل الإخباري - تقدمت القوات الحكومية الإثيوبية صوب عاصمة إقليم تيغراي المتمرد، الأربعاء.

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وتخوض القوات الاتحادية صراعا منذ أسبوعين مع قوات تيغراي، أودى بحياة المئات من الجانبين وهز منطقة القرن الأفريقي، وأثار احتكاكات في مناطق أخرى في إثيوبيا، وتسبب في فرار نحو 30 ألفا إلى السودان.


ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الهجوم بأنه "حملة لإعادة سيادة القانون" للإقليم الشمالي، الذي يقطنه نحو 5 ملايين نسمة، قائلا إن "النصر سيتحقق خلال أيام"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.


وبدأ أبي أحمد الهجوم في الرابع من نوفمبر، بعد أن اتهم قوات تيغراي بشن هجوم على قاعدة حكومية في المنطقة.


من جانبهم، قال الحكام المحليون لمنطقة تيغراي، الأربعاء، إنهم "لن يستسلموا أبدا" للقوات الاتحادية و"سيهزمونها قريبا".

واتهمت الحكومة قوات المتمردين، الثلاثاء، بتدمير جسور تصل ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي ببقية البلاد، في محاولة لوقف تقدم القوات الحكومية صوب المدينة.


وقالت لجنة الطوارئ الحكومية إن قوات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي الحزب الحاكم في الإقليم، دمرت قطاعا من الطريق الرئيسي المتجه شرقا إلى ميكيلي.

 

المصدر : سكاي نيوز 

 

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