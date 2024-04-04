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الخميس، 04-04-2024 01:03 م

إثيوبيا تحتفل بـ"سد النهضة" وتنشر صورة جديدة

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الوكيل الإخباري - احتفلت إثيوبيا، أمس الأربعاء، بمرور 13 عاما على بدء إنشاء سد النهضة، ونشرت صورا حديثة توضح ما وصلت إليه آخر الإنشاءات في السد.

وكشفت حسابات رسمية تابعة للحكومة الإثيوبية مراحل تطور وبناء إنشاء السد الذي وصفته بمنارة التقدم على النيل الأزرق، مؤكدة أنه بدأ بـ 10.65 مليون متر مكعب من الخرسانة في الأساسات، ووصول الممر الأوسط إلى ارتفاع يبلغ 637 مترًا، ويقترب ببطء من ذروته النهائية ليصل عند 640 مترًا.

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كما قالت إن عملية بناء السد وصلت إلى نحو 95% من إجمالي المشروع، ومعلنة أنها ستواصل الملء الخامس، الذي من المتوقع أن يصل إلى 64 مليار متر مكعب من السعة الإجمالية.

 

RT

 




 

 


 

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