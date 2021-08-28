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السبت، 28-08-2021 09:42 ص

إثيوبيا تدعو الهند لرفض مقترح تونس بشأن سد النهضة

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الوكيل الإخباري- دعا وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن نظيره الهندي إس. جايشانكار، إلى رفض مشروع القرار التونسي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة.

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وأعرب مكونن خلال اتصال هاتفي مع جايشانكار عن امتنانه لحكومة الهند لدعمها قضية إثيوبيا خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا من خلال رفض الضغوط للتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا.

وفي معرض إشادته بدعم الهند للمفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة، دعا دمقي الهند إلى رفض مشروع القرار التونسي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بما يخالف الاتفاقية الثلاثية لحل الأمور وفقا لبنود إعلان المبادئ. Declaration of Principles (DOP).

كما دعا الهند إلى "إدانة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية عقب إحاطة إعلامية عن الأنشطة الإجرامية للجبهة الشعبية، وغزوها للمناطق المجاورة، واستغلال الأطفال كجنود مع التجاهل المطلق لوقف إطلاق النار الإنساني من جانب واحد الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية".

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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