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الخميس، 22-07-2021 08:20 م

إثيوبيا ترد على السيسي بعد تصريحاته حول سد النهضة

سد النهضة


الوكيل الإخباري- وصفت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأخيرة بشأن سد النهضة بأنها إيجابية، مؤكدة أن إثيوبيا "مع التعاون والتنمية المشتركة".

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، "لا نمانع من التوصل لاتفاق مربح بشأن سد النهضة حول الملء والتشغيل، لكن لا يمكن أن نوقع اتفاقًا نهائيًا".


وأضاف: "لا يوجد اتفاق قانوني شامل ونهائي في العالم".


كما جدد مفتي استعداد بلاده لاستئناف مفاوضات سد النهضة في أي وقت تدعو لها قيادة الاتحاد الأفريقي".


وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال في خطاب الخميس الماضي، "إن مخاوف المصريين بشأن أزمة المياه مشروعة، وأكدنا على ضرورة عدم المساس بحصة مصر من المياه".


وتابع، "أكدنا دائمًا استعدادنا لنقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي لكل أشقائنا في القارة الأفريقية".


وشدد على أن تحرك مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي جاء لوضع القضية على أجندة المجتمع الدولي، مضيفًا أن بلاده طالبت باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.


والاثنين الماضي، أعلنت أديس أبابا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، وسط تشكيك ورفض من جانب القاهرة والخرطوم.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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